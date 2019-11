Resta chiuso l’incrocio tra via XXIV Maggio e via Monticchiello

SIENA. Si informa che nella giornata di oggi (21 Novembre), nel corso dell’asfaltatura in via XIV Maggio, nell’incrocio con via Monticchiello, si è riscontrata una perdita di gas metano, preesistente ai lavori (perché relativa a una tubazione più profonda rispetto alla quota dell’intervento). Interpellati i tecnici di Centria, questi procederanno immediatamente alla sostituzione di un lungo tratto di tubazione, lavorazione che terminerà entro la giornata di mercoledì prossimo, 27 novembre. Subito dopo sarà realizzata l’asfaltatura dell’incrocio. Pertanto è necessario prolungare la chiusura dell’intersezione fra via XXIV Maggio e via Monticchiello, mentre in via XXIV Maggio, fra via Pannilunghi e via Trento, permane il senso unico di marcia.