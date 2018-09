“Religion and Politics. Conflict and Peace”: convegno internazionale a Siena

Il programma dettagliato dei lavori, che si apriranno domani 20 settembre, alle ore 16, è disponibile on line

SIENA. I conflitti religiosi e politici saranno protagonisti di tre giornate di studio, dal 20 al 22 settembre, organizzate dall’Università di Siena e dalla International Society for Ethnology and Folklore – SIEF presso l’Ateneo senese.

“Religion and Politics. Conflict and Peace” è il titolo della conferenza internazionale che riunirà presso il polo didattico del San Niccolò, in via Roma 56, accademici, ricercatori e esperti di etnologia della religione da varie università italiane e europee.

Dalle politiche di genere e i conflitti all’interno della Chiesa cattolica alle minoranze religiose nella storia italiana e nell’Est Europa, passando per discriminazioni, identità religiosa e nazionalismi, saranno numerosi i temi di confronto e dibattito anche attraverso la comparazione tra realtà di differenti paesi.

Il programma dettagliato dei lavori, che si apriranno domani 20 settembre, alle ore 16, è disponibile on line, alla pagina https://www.unisi.it/ unisilife/eventi/convegno- religion-and-politics- conflict-and-peace .