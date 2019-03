Rallentamenti nelle attività di prenotazione telefonica

SIENA. A causa di un guasto sulla rete che gestisce i flussi telefonici del servizio di prenotazione CUP, esterna all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, si sono verificati rallentamenti e disagi nelle normali attività di prenotazione telefonica per gli utenti del servizio. I tecnici sono a lavoro per ripristinare l’operatività del sistema. L’Aou Senese si scusa per eventuali disagi.