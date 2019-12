“Piano Shock per l’Italia e per la Toscana”. Iniziativa di Italia Viva a Siena

Doppio appuntamento a Siena lunedì 9 dicembre

SIENA – Annunciando un “Piano Shock per l’Italia e la Toscana”, Italia Viva dà un doppio appuntamento a Siena lunedì 9 dicembre. Prima un “apericena” al bar Il Palio (costo 20 euro, dalle 19,30), quindi (ore 21,15) una iniziativa al centro culturale La Tuberosa, in vicolo di Vallepiatta 10, con l’onorevole Massimo Ungaro e il consigliere regionale Stefano Scaramelli. Modera Ginevra La Russa, coordinatrice senese. L’iniziativa fa riferimento alla proposta appena lanciata da Matteo Renzi su un piano da 120 miliardi per il rilancio del Paese. «Si tratta di un progetto di investimenti in arte, cultura, eccellenze enogastronomiche e turismo – sottolinea Ginevra La Russa – per costruire una opportunità vivace, sinergica, strategica e rispondere alla domanda di rigenerazione, socialità, sicurezza delle nostre città d’arte e delle terre senesi, sfidando barriere economiche, mobilità, accessibilità a infrastrutture e servizi». L’incontro sarà anche l’occasione per gli auguri di fine anno tra militanti e simpatizzanti della nuova formazione politica. Per prenotazioni e informazioni, telefonare al numero: 328 808 2313.