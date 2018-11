SIENA. In occasione della festività di Sant’Ansano, patrono di Siena, sabato 1° dicembre tutti i presidi USL della città – Poliambulatorio di via Pian d’Ovile, Consultorio, Centro direzionale, Dipartimento di Prevenzione a Ruffolo, servizi di Medicina legale, Riabilitazione, Salute Mentale collocati in via Roma – resteranno chiusi.

Sarà invece regolarmente attivo il servizio Pronto CUP 0577 767676, che osserverà l’abituale orario del sabato (8.30-13.00).