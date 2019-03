Nuovi orari per i visitatori nei reparti delle Scotte

AlMaterno infantile non sono previste restrizioni

SIENA. Riorganizzazione degli orari di visita al policlinico Santa Maria alle Scotte. La direzione sanitaria, per garantire una migliore organizzazione e una maggiore uniformità negli orari di visita dei diversi reparti, in considerazione delle diverse tipologie di pazienti ricoverati e tenendo conto della normativa e delle indicazioni regionali, ha individuato le seguenti fasce orarie per visitatori, familiari e assistenti alla cura: nei reparti di degenza ordinaria dalle ore 8 alle 9:30 per la colazione, adattabile comunque alle esigenze di reparto; dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 20:30. Per quanto riguarda le terapie intensive, le fasce orarie consigliate sono dalle 12 alle 15 e dalle 17 alle 21 anche se, vista la particolarità e complessità dei pazienti ricoverati e in relazione al progetto “Terapia Intensiva Aperta”, che è stato applicato con particolare gradimento in tutta la Toscana, l’apertura ai visitatori può essere prolungata oltre le 12 ore.

Il Dipartimento Materno-Infantile invece, vista la particolarità dei piccoli ospiti, garantirà un’apertura continua per gli orari di visita, tenendo sempre conto delle esigenze e specificità dei reparti.