Nuove tariffe per i biglietti dei musei comunali e Torre del Mangia

Nell'ingresso del Museo Civico sarà compreso quello ai Magazzini del Sale

SIENA. La Giunta ha modificato il piano tariffario dei Musei comunali e della Torre del Mangia, comprendendo nel biglietto del Museo Civico il percorso dei Magazzini del Sale, al fine di agevolare la fruizione anche delle esposizioni temporanee allestite in questi spazi.

Dal prossimo 1° giugno si potrà visitare il Civico con 10 euro (biglietto intero, senza prenotazione), 9 con prenotazione; la tariffa ridotta, per i ragazzi da 11 a 19 anni, over 65, studenti universitari di istituzioni non senesi, militari, categorie convenzionate e gruppi di minimo 15 persone (se superiori a 40 avranno il check-point gratuito nel parcheggio pullman “Fagiolone”) sarà di 9 euro senza prenotazione, e 8,50, con prenotazione, quest’ultima tariffa anche per la sosta autobus del gruppo nel “Fagiolone”.

Il biglietto cumulativo dei Musei comunali (Civico e Santa Maria della Scala) sarà 14 euro, mentre quello cumulativo Museo Civico e Torre del Mangia 15.

Rimane la gratuità per i residenti del Comune, i minori di 11 anni, studenti di scuole pubbliche e universitarie senesi e relativi accompagnatori, portatori di handicap e accompagnatore, giornalisti, e accompagnatori di gruppi (1 ogni 10 persone).