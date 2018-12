Niente vetro e metallo in piazza e negli accessi al Campo

Allargato il divieto di vendita e detenzione dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 3 del 1° gennaio 2019

SIENA. Il divieto di vendita e detenzione di contenitori di vetro per la notte del 31 dicembre riguarderà non solo la piazza del Campo ma anche gli accessi alla Conchiglia. Lo prevede l’ordinanza 163, che va a integrare la 161, con cui si disponeva il divieto di vendita e detenzione, e l’introduzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e metallo in piazza del Campo dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 3 del primo gennaio 2019.

La nuova ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi riguarda la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e metallo anche per gli esercizi commerciali posti nei vicoli di San Pietro e San Paolo, e in via Rinaldini. L’atto allarga anche il divieto di introduzione di bevande in contenitori di vetro e metallo oltre che alla piazza del Campo anche alle vie sopra menzionate.

Restano escluse dal divieto la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all’interno dei locali.