“Neonatology”: un testo di riferimento a livello mondiale

La presentazione dellla seconda edizione in aula magna con gli autori Buonocore e Bracci

SIENA. Sarà presentata lunedì (20 maggio) all’Università di Siena la seconda edizione di “Neonatology”, la guida scientifica alla neonatologia più consultata a livello internazionale, testo di riferimento di lavoro per i medici, gli infermieri, gli anestesisti, i ricercatori, adottato dalle principali società mediche internazionali e da numerosi atenei a livello mondiale.

“Neonatology”, edito da Springer international, accoglie i contributi di oltre 400 esperti ed è curato da Giuseppe Buonocore, professore all’Università di Siena e responsabile della Pediatria neonatale presso l’Azienda ospedaliero universitaria senese, con Rodolfo Bracci e Michael Weindling.

Alla presentazione, alle ore 17 presso l’aula Magna del rettorato dell’Ateneo, parteciperanno i curatori del testo con gli interventi di Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena; Valtere Giovannini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria senese; Fabio Mosca, presidente della Società Italiana di Neonatologia; Donatella Rizza di Springer Italia. Condurranno l’incontro Virginia Masoni e Giuseppe Carrisi di Rai1.

Dopo il successo internazionale della prima edizione del 2012, le seconda edizione di “Neonatology” ha comportato quattro anni di lavoro di aggiornamento ed è oggi pubblicata anche in digitale, per essere aggiornata costantemente con le ultime novità proposte a livello mondiale nel campo dello studio, della diagnosi e del trattamento delle patologie del neonato.

L’opera svolta da neonatologi, pediatri, ostetrici ed anestesisti, oltre che dagli infermieri specializzati nell’assistenza ai neonati, è complessa e delicata: la neonatologia è una scienza giovane e in rapida evoluzione e i professionisti hanno grande bisogno di aggiornamento costante sulla fisiopatologia e clinica neonatali, presupposti indispensabili per la cura e la restituzione alla vita normale di neonati che fino a pochi decenni fa non avevano alcuna possibilità di sopravvivenza.

La possibilità di ottenere, nella stesura e nell’aggiornamento costante del manuale, la collaborazione dei massimi esperti in ogni branca della neonaltologia deriva dalla fama acquisita dagli autori senesi nel campo delle cure neonatali, con particolare riferimento alle malattie da stress ossidativo. Dalle prime pubblicazioni della fine degli anni ’60 sull’emolisi ossidativa del neonato fino ai recenti studi di Buonocore sui danni neurologici neonatali, l’importanza della scuola senese di neonatologia si è consolidata ed ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale.

Tra gli argomenti trattati in “Neonatology”, che si configura come una vera e propria enciclopedia, grande spazio è assegnato all’epidemiologia, alla medicina fetale alle misure di prevenzione della patologia feto-neonatale. Particolare considerazione è data all’organizzazione delle cure e dell’assistenza in generale, comprese le norme per il controllo della crescita e dello sviluppo dei neonati ad alto rischio assistiti in ospedale. Ci sono informazioni dettagliate di fisiopatologia e clinica delle affezioni dei vari organi ed apparati, molte indicazioni sulla terapia intensiva da applicare precocemente ai gravi neonati pretermine, sulle malattie congenite rare tra le quali gli errori congeniti del metabolismo. Inoltre, viene trattato in dettaglio l’argomento della medicina di laboratorio.