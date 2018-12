Natale: da sabato 8 dicembre la navetta gratuita di Tiemme

Nei week end dal parcheggio della stazione in centro gratis per shopping ed eventi

Autobus Tiemme

SIENA. Arriva la navetta di Natale per vivere appieno l’atmosfera delle Festività a Siena. A partire da sabato 8 dicembre, per tutti i sabati e le domeniche fino al prossimo 23 dicembre e poi anche il 24, 25 e 26 dicembre, il servizio gratuito realizzato dal Comune di Siena e Tiemme garantirà il collegamento tra il parcheggio della Stazione Fs, in piazza Rosselli, e piazza del Sale percorrendo viale Sclavo, viale Mazzini e via Garibaldi. La navetta sarà attiva dalle ore 14 alle 19, con servizio continuativo ogni 15 minuti.

Parcheggiare la propria auto e muoversi con la navetta sarà quindi il modo ideale per vivere appieno il centro storico nei giorni dello shopping natalizio e, soprattutto, raggiungere in modo agevole il “Regno di Babbo Natale”, allestito all’interno della Fortezza Medicea a partire dal fine settimana dell’8 e 9 dicembre. Il servizio proseguirà anche sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 dicembre, e sarà disponibile anche nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre, sempre al pomeriggio, dalle 14 alle 19.

La navetta sarà l’ideale per chi raggiungerà Siena in auto, sia dalla zona nord nonché dalle altre principali direttrici della mobilità cittadina dell’area di viale Toselli. Una volta parcheggiata gratuitamente nell’area di sosta della Stazione Fs, sarà dunque possibile proseguire con il servizio dedicato di Tiemme.