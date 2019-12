Modifiche temporanee nella zona del duomo il 6 dicembre

Dalle ore 17 alle 23 divieto di transito in piazza del Duomo, via dei Fusari e via del Capitano

SIENA. Disposte alcune modifiche alla circolazione per l’effettuazione della manifestazione organizzata dal movimento “Le sardine a Siena” domani, 6 dicembre.

Dalle ore 17 alle 23 divieto di transito in piazza del Duomo, via dei Fusari e via del Capitano, tra le intersezioni con via del Poggio e piazza del Duomo, mentre tra via del Poggio e piazza Postierla senso unico verso quest’ultima.

Senso unico in via dei Pellegrini sulla direttrice San Giovanni-Città e doppio senso in via del Castoro.