SIENA. Per l’effettuazione di lavori edili con autoveicolo specializzato ed equipaggiato con piattaforma aerea mobile, dalle ore 9 alle 18 di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre via della Diana, tra le intersezioni con Pian dei Mantellini e via Bastianini, sarà sottoposta a divieto di transito; mentre in via Mascagni, sempre tra Pian dei Mantellini e via Bastianini, senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli che procedono sulla direttrice Bastianini-Mantellini.