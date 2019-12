Modifiche alla viabilità per il Mercato nel campo e la partita della Robur

SIENA. In occasione del “Mercato nel Campo”, in programma per domani, 7 dicembre, e domenica 8, la Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Dalle ore 22 dell’8 fino alle ore 15 del 9 dicembre, divieto di fermata in via Pantaneto, Banchi di Sotto, Rinaldini, Porrione, S. Martino. Fino alle ore 20 di oggi, e dalle 22 di domenica 8 fino alle ore 9 di lunedi 9 divieto di transito pedonale, ad eccezione del personale dell’organizzazione, in piazza del Campo (in alcuni tratti dell’area mattonata interessati dall’allestimento).

Dalle 5 di domani alle 24 di domenica 8 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Mercato (escluso vicolo del Fontanello e l’area compresa tra via di Porta Giustizia e il collegamento tra via dei Malcontenti e vicolo San Salvadore), ad eccezione dei mezzi degli organizzatori.

Dalle ore 5 di domani alle 24 dell’8 divieto di transito in via Salicotto (tra piazza del Campo e vicolo della Manna), ad esclusione dei veicoli dei partecipanti al Mercato, e di quelli di Sei Toscana (a questi ultimi è consentito il transito in doppio senso di circolazione in via di Salicotto); divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Campo, via Rinaldini, Porrione (tra piazza del Campo e Logge del Papa); in Casato di Sotto divieto di transito ad esclusione dei mezzi dei residenti e per l’accesso ai garage, con ingresso e uscita dall’intersezione con Casato di Sopra, e senso unico alternato con diritto di precedenza al transito sulla direttrice normalmente consentita; all’intersezione con via della Fonte obbligo di svolta a sinistra verso quest’ultima; doppio senso di circolazione e divieto di sosta permanente con rimozione in via G. Duprè, tra gli incroci con vicolo della Fonte e via del Mercato. Nel Casato di Sopra divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 3,5 t., e all’intersezione con via della Fonte obbligo di svolta a destra con immissione nella stessa, ad eccezione dei veicoli dei residenti e garage in Casato di Sotto.

Nelle due giornate del Mercato dalle ore 20 alle 24 i mezzi dei partecipanti all’appuntamento sono autorizzati a raggiungere piazza del Campo percorrendo via del Mercato e via G. Duprè, uscendo da via Salicotto.

I veicoli di Sei Toscana e degli operatori possono transitare e sostare nell’area sottostante il loggiato centrale di piazza del Mercato.

Negli orari di chiusura al transito in piazza del Campo, le operazioni di carico e scarico delle merci per le attività dell’area interessata dovranno essere effettuate nelle vie limitrofe.

Il conferimento dei rifiuti dei negozi in piazza del Campo e nelle aree limitrofe dovrà essere effettuato entro le 7.30 del 7 e 8 dicembre, dopo tale orario potrà essere effettuato nelle vie e vicoli limitrofi entro i consueti orari di raccolta.

SABATO 7 DICEMBRE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LA PARTITA ROBUR SIENA-COMO

In occasione della partita di calcio Robur Siena-Como, in programma sabato prossimo 7 dicembre alle ore 20.45, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

L’area interna allo stadio “Artemio Franchi” sarà chiusa al transito in entrata dalle ore 12 e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 14.

In viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso fra le intersezioni con via Pannilunghi e viale XXV Aprile (incluso), in viale Maccari, tra La Lizza e viale XXV Aprile, nonché in via della Vecchia, all’incrocio con viale XXV Aprile, il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle 14.

Nella stessa zona, a seguire, dalle ore 19 entrerà in vigore anche il divieto di transito veicolare, che, però, non interesserà i mezzi dei tifosi ospiti diretti ai parcheggi loro riservati.

I bus urbani ed extraurbani di linea e gli autorizzati a raggiungere Piazza Matteotti, San Domenico e le aree limitrofe potranno percorrere viale Cadorna-via Franci-La Lizza-piazza Matteotti-via del Paradiso.

In viale dei Mille, piazza Madre Teresa di Calcutta, viale Curtatone e via Tozzi il divieto di sosta con rimozione forzata sarà attivo dalle ore 14, mentre quello di transito dalle ore 19.

Possibili, infine, interruzioni temporanee al transito pedonale nella zona intorno allo stadio, in base a esigenze di ordine pubblico.