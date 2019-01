Modifiche alla viabilità nell’area del Refe Nero dal 7 al 18 gennaio

Necessari lavori straordinari alla pavimentazione

SIENA. A causa di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, dalle ore 8 di lunedì 7 alle 12 di venerdì 18 gennaio in via del Refe Nero e in via dei Rossi, nel tratto compreso tra le intersezioni con via dell’Abbadia e via del Refe Nero, sarà in vigore il divieto di transito. In via Sallustio Bandini, tra le intersezioni con via del Moro e via San Vigilio, senso unico di marcia verso via San Vigilio. In via dei Baroncelli, tra le intersezioni con via dei Rossi e via del Giglio, senso unico alternato con diritto di precedenza per la direttrice normalmente consentita. In via del Giglio, nel tratto di incrocio con via dei Baroncelli e via di San Pietro a Ovile, senso unico di marcia verso via di San Pietro a Ovile, mentre tra le intersezioni con via San Pietro a Ovile e via del Refe Nero sarà in vigore il senso unico alternato su strada senza sfondo con ingresso e uscita da intersezione con via di San Pietro a Ovile e diritto di precedenza per la direttrice normalmente consentita.