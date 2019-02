Modifiche alla viabilità il 24 febbraio per l’Ultramarathon

SIENA. In occasione della gara podistica “Terre di Siena Ultramarathon”, il prossimo 24 febbraio dalle ore 9 alle ore 18 sono state disposte alcune modifiche alla circolazione. Il provvedimento è adottato per garantire il normale svolgimento della corsa podistica e, al contempo, la sicurezza degli atleti e degli spettatori.

Per i veicoli provenienti da Porta Camollia verso Fontebecci verrà istituito un senso unico in viale Vittorio Emanuele II, viale Cavour e via Fiorentina, fino all’intersezione con viale Sclavo. Pertanto, giunti in corrispondenza dell’incrocio tra viale Sclavo e via Fiorentina, volendo proseguire verso strada dei Cappuccini/via Mentana i veicoli dovranno percorrere viale Sclavo-via Caduti di Vicobello-Palazzo Diavoli e itinerari conseguenti.

Obbligatoria, quindi, la svolta a sinistra verso piazza Amendola per chi transita in senso ascendente in via Ricasoli, e verso via Ricasoli per chi proviene da piazza Amendola verso viale Vittorio Emanuele II. Consentita la sosta dei veicoli in viale Cavour e viale Vittorio Emanuele II, ma obbligatoria la direzione verso Fontebecci in caso di ripresa della marcia.