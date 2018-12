Modifiche alla sosta in via Mazzini il 2 e 3 gennaio

Daranno effettuati lavori lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica

SIENA. Per l’effettuazione di lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica, saranno in vigore alcune modifiche alla sosta nella zona di viale Mazzini. Si tratta di un intervento che, a causa della conformazione degli impianti, dovrà essere effettuato in un’unica giornata. Per questa ragione il 3 gennaio sarà vietata la sosta in entrambe le carreggiate di viale Mazzini. Per ridurre i disagi dei cittadini sarà cura della ditta incaricata dei lavori togliere i cartelli di divieto man mano che saranno sostituiti i corpi illuminanti così da permettere di posteggiare negli spazi dove gli interventi saranno già stati effettuati.

In particolare, il prossimo 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 18 divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Nino Bixio, nel tratto compreso tra la diramazione per i civici 49-51 e il 7; il 3 gennaio, in fascia oraria 8/19, divieto di sosta con rimozione coatta in viale Mazzini, su entrambi i margini della carreggiata, tra gli incroci con viale Sardegna e viale Don Minzoni, e in via R. Manetti, su entrambi i lati, dall’intersezione con viale Mazzini fino al civico 7.