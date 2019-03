Modifiche alla circolazione per la gara di duathlon

SIENA. Disposte alcune modifiche alla circolazione per l’effettuazione, domenica prossima, 3 marzo, della gara di Duathlon “Città di Siena”, all’interno del cartellone di Sport Siena Week End.

Dalle ore 12,30 del 14,30 del 3 marzo divieto di transito lungo tutto l’itinerario della competizione: piazza G. Matteotti, viale dei Mille, viale XXV Aprile, viale V. Veneto, via Monte Santo, via C. Battisti, via Martiri Caserma Lamarmora, via C. Pisacane, viale G. Mameli, via Montebello, viale C.B. Cavour, viale Vittorio Emanuele II, via Ricasoli, viale N. Sauro, viale A. Diaz, viale L. Cadorna, viale R. Franci, la Lizza e Casato di Sotto. Inoltre dalle ore 8 alle 16 divieto di sosta nel margine destro della carreggiata, rispetto all’itinerario della gara, in via Monte Santo, e su entrambe le corsie in via G. Mameli, tra il civico 37 e l’intersezione con Montebello (compresa).

Il divieto di transito interesserà anche piazza del Campo, tra l’intersezione con via Duprè e Salicotto.

Dalle ore 6 del 2 alle 12 del 4 marzo divieto di sosta permanente con rimozione in piazza Matteotti, nell’area di parcheggio per motoveicoli, e in via F. Tozzi, dall’inizio della rampa di accesso alla piazza per un tratto di 25 metri verso la Lizza.

L’accesso alla zona di San Prospero è consentito ai residenti dalla strada delle Grotte, con uscita da via C. Battisti-strada di Pescaia.

I residenti della zona di piazza Amendola possono raggiungerla seguendo l’itinerario: Avignone, Mameli (con uscita da Amendola), Vittorio Emanuele II verso Doccia o Socino.

I veicoli che vogliono raggiungere abitazioni o autorimesse in via Piave, possono farlo transitando in senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli in marcia nella direzione ordinaria.

Le aree di stazionamento dei taxi in piazza Matteotti e Indipendenza sono trasferite, rispettivamente, in via Malavolti e piazza Tolomei.