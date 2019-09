SIENA. Dalle ore 8 fino alle ore 18 nei soli giorni feriali compresi dal prossimo giovedì 26 settembre a venerdì 4 ottobre divieto di transito in strada delle Tolfe nei tratti interessati dai lavori.

Per consentire l’allestimento del concerto in programma per la “Notte dei Ricercatori, oggi 25 settembre fino alle ore 17 di venerdì 27 settembre divieto di transito in piazza del Campo nelle intersezioni con via Duprè e via di Salicotto.