Dalle 7 alle 19 i banchi espongono le merci in viale XXV Aprile

SIENA. Una giornata di shopping extra a Siena con l’edizione straordinaria del mercato delle merci in viale XXV Aprile, il 19 maggio. Dalle 7 alle 19, i banchi che, popolano abitualmente, ogni mercoledì, la zona intorno alla Fortezza Medicea tornano questa domenica. Un’occasione in più per andare a caccia di occasioni e acquisti in quello che è il cuore del commercio ambulante della città.