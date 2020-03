Manutenzione urgente in notturna sulla dorsale senese del Vivo 

I lavori in località Le Coste (Siena) sono necessari a riparare una perdita che potrebbe causare un guasto improvviso

SIENA. Sarà effettuata in via straordinaria in notturna, così da ridurre al minimo gli eventuali disagi per i cittadini visto l’attuale momento, una manutenzione urgente e non differibile sulla dorsale senese del Vivo. Attraverso il monitoraggio costante e continuo delle proprie infrastrutture, AdF ha individuato un tratto della dorsale in località Le Coste, nel comune di Siena, interessato da una perdita che potrebbe causare un guasto improvviso. Nell’ottica di “prevenire è meglio che curare”, AdF ha quindi deciso di effettuare urgentemente l’intervento di riparazione, valutando che le conseguenze di una possibile rottura della condotta sarebbero potenzialmente ben più problematiche di un’interruzione programmata e temporanea. Considerando il momento che stiamo vivendo, per tutelare quanto più possibile i cittadini l’azienda ha inoltre deciso che i lavori si svolgeranno durante la notte, iniziando alle 23 di giovedì 26 marzo per concludersi alle 7 di venerdì 27 marzo. È anche con questo tipo di decisioni, difficili ma necessarie, logisticamente impegnative e complesse nell’organizzazione, che AdF tiene alto il proprio impegno per garantire un servizio essenziale e contribuire con responsabilità alla sicurezza e alla salute della comunità, ora più che mai.

Durante l’intervento AdF metterà in campo tutte le azioni necessarie – tra cui l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali e un piano di approvvigionamenti alternativi tramite autobotti qualora se ne riscontri la necessità – per limitare al minimo la riduzione delle pressioni e delle portate e le eventuali temporanee interruzioni del flusso alle utenze situate nelle località podere Noceto nel comune di Monteroni d’Arbia, Bagnaia nel comune di Murlo, Pilli e San Rocco a Pilli nel comune di Sovicille, Poggio alle Rose, Strada di Monastero, Ginestreto e Fogliano Grosso nel comune di Siena e alle utenze rurali allacciate direttamente alla dorsale.

AdF precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi da cui viene poi distribuita all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Pertanto, l’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – presenta generalmente uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione tutti i giorni 24 ore su 24.