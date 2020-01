Maltempo: codice giallo per vento su quasi tutta la Toscana

FIRENZE. L’ingresso di aria umida e mite in atto nella nostra regione causerà un peggioramento del tempo nella giornata di domani, con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate su gran parte della Toscana, ad eccezione della zona meridionale, valido per tutta la giornata di domani, martedì 28 gennaio.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.