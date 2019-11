L’UniStraSi festeggia l’arrivo degli studenti cinesi

La cerimonia di benvenuto si terrà il 2 dicembre, alle ore 16,30, nell'Aula Magna

SIENA. Lunedì 2 dicembre alle ore 16.30 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Siena è prevista la tradizionale Cerimonia di Benvenuto agli studenti cinesi che hanno scelto Siena per la loro formazione linguistica. Saranno presenti studenti cinesi dei corsi dei corsi di lingua e cultura italiana del programma Marco Polo e Turandot, del Foundation Year e gli studenti in scambio da diversi atenei cinesi.

Gli studenti del programma Marco Polo – Turandot hanno appena iniziato il percorso di 10 mesi di lingua italiana e, in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio senese e toscano, svolgeranno anche attività formative integrative dedicate all’arte, alla musica, al design e alle eccellenze italiane.

Il Benvenuto è un momento importante per informare gli studenti delle opportunità di studio e di conoscenza del territorio e dell’Italia che il periodo a Siena potrà loro offrire.

Lo scambio con gli studenti di lingua italiana e, in particolare, con i numerosi studenti che seguono il corso di Lingua e Traduzione Cinese all’interno dell’Università per Stranieri di Siena è uno dei punti di forza dell’Ateneo, insieme al contesto multiculturale, nel quale tali studenti si troveranno a vivere.

Il Benvenuto di quest’anno è caratterizzato anche dal concerto organizzato dalla Sala Confucio con l’Associazione Luce dei Millenni. Alle ore 18, in Aula Magna, la mezzosoprano Beatrice Fanetti, insieme al violoncellista Michele Lanzini, eseguiranno musiche italiane e cinesi.