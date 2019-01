L’Istituto “Ricasoli” verso gli ultimi Open Day

Porte aperte nelle sedi di Siena e Colle Val d’Elsa dalle ore 15 alle ore 18

SIENA. Si chiuderanno sabato 19 gennaio gli Open Day organizzati dall’Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” per far conoscere da vicino la sua offerta formativa nei settori di agraria, enogastronomia e ospitalità alberghiera. Dalle ore 15 alle ore 18 saranno aperte le porte delle sedi di Siena, in Strada di Scacciapensieri 8, dove si trova l’indirizzo dedicato ad agraria, agroalimentare e agroindustria, e quelle di Colle di Val d’Elsa, in viale dei Mille, 10, con l’indirizzo dedicato a enogastronomia e ospitalità alberghiera.

L’Istituto “Bettino Ricasoli” ha anche una sede a Montalcino, in Via Prato Spedale, 9, con l’indirizzo dedicato ad agricoltura e sviluppo rurale, dove gli Open Day si sono conclusi nei giorni scorsi. Per conoscere e approfondire l’offerta formativa dei tre indirizzi, è possibile effettuare anche visite guidate e incontri su appuntamento contattando l’Istituto al numero 0577-332477.