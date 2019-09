Lezioni di yoga al Parco Sculture del Chianti

Gli appuntamenti fissati sono sabato 14 e 21 settembre

SIENA. Sabato 14 e 21 settembre si terranno ancora 2 lezioni di Yoga all’Anfiteatro del Parco Sculture del Chianti in collaborazione con Yes Yoga e Shiatsu in Chianti. Vi aspettiamo alle ore 10.00! In caso di pioggia o maltempo, la lezione si terrà nella splendida Fornace, edificio storico riconosciuto dalla Sovrintendenza per i beni culturali dove si trova la Galleria d’Arte.



Lezione singola di Yoga: €15,00 – prenotazione obbligatoria

COSA È INCLUSO:

Ingresso e visita del Parco Sculture del Chianti (dopo la lezione)

1 Lezione di Yoga

App “ChiantiPark” scaricabile gratuitamente da Apple Store o Play Store. Vi farà da audioguida e renderà la visita ancora più interessante.

COSA NON È INCLUSO

Tappetino per lo Yoga (Non dimenticate di portare il vostro tappetino! In caso non lo abbiate con voi, fatecelo sapere in anticipo in modo da potervi aiutare.)