L’iniziativa fa parte del progetto dedicato al potenziamento delle soft skills del Santa Chiara lab dell’Ateneo senese

SIENA. Il noto fotografo e creativo Oliviero Toscani salirà in cattedra all’Università di Siena venerdì 7 ottobre per una lezione sulla creatività nella comunicazione.

L’iniziativa fa parte del progetto dedicato al potenziamento delle soft skills del Santa Chiara lab dell’Ateneo senese, e si terrà alle ore 10.30 presso l’aula Cardini, al polo didattico di via Mattioli.

Toscani, conosciuto internazionalmente come pubblicitario dietro i più famosi giornali e marchi del mondo, creatore di immagini corporate e campagne pubblicitarie famose, spiegherà in una lezione fuori dagli schemi come usare la creatività nella comunicazione.

Evento gratuito su prenotazione. Per informazioni: http://santachiaralab.unisi.it .