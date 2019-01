Legambiente organizza un incontro per parlare del lupo

SIENA. Venerdì 11 gennaio presso l’Aula Magna Accademia dei Fisiocritici – Piazzetta Silvio Gigli 2 il Circolo Legambiente Siena organizza, con il patrocinio dell’Accademia dei Fisiocritici e della Sezione CAI di Siena, un incontro per parlare del lupo, cercando di capire come vive e quali esperienze di gestione hanno permesso la convivenza con le attività antropiche

Gli attacchi degli ultimi mesi e le notizie che ormai da anni appaiono sui giornali su proposte di abbattimento dei lupi ci hanno portato ad organizzare un incontro rivolto a tutti gli interessati, cittadini e stampa per capire meglio di cosa stiamo parlando e Legambiente da sempre cerca di analizzare e studiare i fenomeni partendo dalle basi scientifiche dei fenomeni per far conoscere esempi pratici di gestione.

Interverranno: Sandro Lovari, Università degli Studi di Siena; Antonino Morabito, Responsabile nazionale Ambiente e Legalità, Cites, Fauna e benessere animale Legambiente; Lucia Venturi, Presidente Parco della Maremma; Francesca Barzagli, Associazione difesAttiva; Duccio Berzi, Tecnico Faunistico.

Nelle sale verrà esposta una piccola mostra sul progetto MED-WOLF.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e a i professionisti interessati a questa tematica.

Per ulteriori informazioni: info@legambientesiena.it