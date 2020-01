Le Sinistre di opposizione di Siena propongono “Ripartire dalle ragioni del lavoro”

Appuntamento domani, 22 gennaio, presso il Circolo Arci "Due Ponti"

SIENA. Il Coordinamento Unitario delle Sinistre di Opposizione di Siena organizza presso il Circolo Arci “Due Ponti” Via Aretina n. 190 a Siena, mercoledì 22 Gennaio 2020 dalle ore 16:30 un’iniziativa pubblica:

“RIPARTIRE DALLE RAGIONI DEL LAVORO”.

L’obiettivo condiviso è quello di ricostruire un’opposizione radicale, di massa, al governo Conte, espressione

dei poteri forti, nazionali ed europei, alle politiche dettate dall’Unione Europea e dallo stesso ossequiosamente

perseguite e alle destre reazionarie. Politiche all’insegna della cultura liberista imperante, dell’austerità, degli

interessi del grande capitale, il cui esito fallimentare per gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e dei ceti

popolari, è sotto gli occhi di tutti: più povertà, più insicurezza, più solitudine.

Ciò che si propone, al fine di sostanziare un’opposizione avente gli obiettivi su richiamati, è lo sviluppo di

un’azione comune attorno ad alcune specifiche rivendicazioni:

-per una generalizzata riduzione dell’orario di lavoro a trenta ore settimanali a parità di retribuzione;

-per la nazionalizzazione dei settori strategici dell’economia e delle aziende che licenziano che delocalizzano

ed inquinano;

-per l’abolizione vera della Legge Fornero, per un sistema previdenziale pubblico, per tutti i generi e per tutte

le generazioni che garantisca la certezza di una pensione dignitosa;

-per l’abrogazione senza se e senza ma dei cosiddetti decreti sicurezza di M. Salvini e degli accordi stipulati

con la Libia, contro ogni politica xenofoba e razzista;

-per l’uscita dell’Italia dalla NATO, per il rifiuto delle politiche militariste e di guerra, per il ritiro delle truppe

italiane dalle missioni estere e per la drastica riduzione delle spese militari;

Introduzione a cura di un rappresentante del PCL,

interventi di Organizzazioni e lavoratori,

conclusioni a cura di un rappresentante del PCI.