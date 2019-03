SIENA. Lavori in corso sulla rete idrica di Siena. I tecnici di Acquedotto del Fiora sono attualmente al lavoro in via del Sole, impegnati nei lavori propedeutici alla sostituzione di 12 metri di condotta idrica. Nella tarda sera di ieri (28 marzo) si è verificata una rottura sulla tubazione di tale strada: prontamente intervenuti, i tecnici hanno effettuato una prima riparazione provvisoria così da ripristinare il flusso idrico alle utenze – interessate nel corso della notte e della prima mattinata odierna da temporanee sospensioni dell’erogazione idrica – e al momento stanno predisponendo lo scavo per effettuare la sostituzione completa dei 12 metri di rete interessata. A causa della complessità dei lavori, dovuta anche alla presenza di numerosi sottoservizi, i lavori di scavo si protrarranno fino a domani (30 marzo), mentre la messa in funzione del nuovo tratto di condotta è prevista per la prossima settima.