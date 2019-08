Lavori alle Scotte il 6 agosto

Interruzione condizionamento, acqua fredda e vapore dalla mezzanotte all’una

SIENA. Per consentire i lavori relativi all’installazione della nuova risonanza magnetica, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese comunica che, dalla mezzanotte all’una di martedì 6 agosto, ci sarà un’interruzione di alcuni servizi. In particolare in tutto il presidio ospedaliero ci sarà un’interruzione di acqua fredda, condizionamento e vapore, mentre ci sarà un’interruzione di acqua calda nei lotti 1,2 e didattico. Le interruzioni saranno monitorate dal Dipartimento Tecnico e dalla UOC Igiene ed Epidemiologia. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disagi.