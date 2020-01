Possibile funzionamento delle lampade anche nelle ore diurne, almeno fino a venerdì, 31 gennaio

SIENA. Per esigenze connesse alla manutenzione ordinaria degli impianti e agli interventi in corso sulla cabina elettrica in via Salicotto, è possibile che i punti luce dell’illuminazione pubblica siano accesi a momenti, o in modo continuativo, anche durante le ore diurne, almeno fino a venerdì prossimo, 31 gennaio.