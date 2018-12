Io mi vedo come. Il 15 dicembre laboratorio agli Intronati

Appuntamento dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni

SIENA. Nuovo appuntamento, per il 15 dicembre alle ore 11, con “Giardini Segreti”, progetto della Biblioteca Comunale degli Intronati. L’incontro, ad ingresso gratuito, curato da EDA Servizi, dal titolo Io mi vedo come, si terrà negli spazi della Biblioteca (via della Sapienza, 3), ed è dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Il tema trattato sarà quello del diritto all’identità e verrà sviluppato facendo partire i bambini dal ritratto e dall’autoritratto nella storia dell’arte, per poi invitarli a descriversi per come si vedono, nella considerazione che ognuno di noi è unico e speciale.

La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it verificando la risposta di conferma.

Il calendario completo degli appuntamenti di “Giardini Segreti”, che dureranno fino al mese di maggio 2019, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it.