Il vicesindaco Corsi e l’assessore Michelotti incontrano gli abitanti di Taverne

Andrea Corsi

SIENA. L’amministrazione esce da Palazzo per recepire le istanze dei cittadini, su sicurezza, viabilità e manutenzione, e proporre soluzioni. Continua, infatti, l’impegno del Comune per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, per questo domani 24 ottobre alle ore 18,30 il vicesindaco Andrea Corsi insieme all’assessore alla Sicurezza Francesco Michelotti e al gruppo consiliare di Voltiamo Pagina incontreranno gli abitanti di Taverne d’Arbia per verificare, direttamente con loro, le problematiche del quartiere, raccogliere le loro proposte e verificare la fattibilità sulle risposte da attuare in maniera concreta.

L’appuntamento, aperto a tutti i residenti del quartiere, è per le 18,30 davanti alla chiesa, partirà infatti da qui il giro per constatare le criticità da risolvere.