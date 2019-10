Il Partito Comunista parla di sanità in Toscana

Il PCI, Partito Comunista Italiano, informa che il giorno 17 ottobre 2019 alle ore 17, presso la sede di CRAVOS a Siena in via Sant’Agata 24, terrà una conferenza stampa sulla sanità in Toscana. Verranno esposti i dati di uno studio sull’attività di intramoenia nella regione.

Parteciperà Luciano Fedeli, curatore della ricerca e responsabile Sanità del PCI.