Il Consiglio comunale si riunisce il 28 novembre

SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno 28/11/2019 alle ore 9,00 per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
|N.
|Tipologia
|NR
|Anno
|1
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|185
|2019
|APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.
|2
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|242
|2019
|RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZI 2015, 2016, 2017 E 2018 – COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – RIDETERMINAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA SEZIONE DI CONTROLLO TOSCANA CORTE DEI CONTI N . 362 DEL 31 OTTOBRE 2019.
|3
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|243
|2019
|VARIAZIONI DI BILANCIO 2019-2021 E RIMODULAZIONE DEL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 3.12.2018 (ART. 188 D.LGS. 267/2000 E D.M. 2.4.2015) – MISURE CORRETTIVE AI SENSI DELIBERA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 325/2019 – MODIFICA DEL C.C. 66 DEL 10 MAGGIO 2019.
|4
|PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
|250
|2019
|REGOLAMENTO PER IL PALIO – MODIFICA.
|5
|COMUNICAZIONI
|244
|2019
|COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
|6
|INTERROGAZIONE
|230
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLA PRESENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL’INGRESSO DELLE SCUOLE PER L’ENTRATA E L’USCITA DEGLI ALUNNI.
|7
|INTERROGAZIONE
|232
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU ESTENSIONE FOGNATURE ZONA MALAMERENDA.
|8
|INTERROGAZIONE
|233
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA.
|9
|INTERROGAZIONE
|234
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PROGETTO DI STOCCAGGIO MERCI ESTERNO ALLE MURA PER RIFORNIRE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO E DEL TRAFFICO NELLA SUA COMPLESSITA’.
|10
|INTERROGAZIONE
|236
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MANCATA CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI UNIVERSITARI.
|11
|INTERROGAZIONE
|237
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO AL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ALCUNE AREE DELLA CITTA’.
|12
|INTERROGAZIONE
|240
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI SULLA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CASTAGNO”.
|13
|INTERROGAZIONE
|248
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLE ATTIVITA’ COMMERCIALI NEL PERIODO NATALIZIO.
|14
|MOZIONE
|245
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA BERNARDO MAGGIORELLI, ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI SULLE DIFFICOLTA’ LOGISTICHE PER MANCANZA DI AULE DEL LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI SIENA.
|15
|MOZIONE
|246
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI SUL CONTROLLO FAUNA NEL TERRITORIO COMUNALE.
|16
|MOZIONE
|247
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIMITERO PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE.
|17
|MOZIONE
|249
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, PER SIENA VANNI GRICCIOLI PER SOLLECITARE AGLI UTENTI COMPETENTI, LA MESSA IN SICUREZZA E L’ADEGUAMENTO DEL “RACCORDO AUTOSTRADALE SIENA-FIRENZE”.