Il Consiglio comunale si riunisce il 21 febbraio

N. Tipologia NR Anno

1 APPROVAZIONE VERBALI 36 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (30/01/2019).

2 COMUNICAZIONI 37 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

3 INTERROGAZIONI 216 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL’APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.

4 INTERROGAZIONI 240 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI IN CORSO PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA SAFFI.

5 INTERROGAZIONI 246 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI VIA RUTILIO MANETTI E SUL PIANO DELLA MOBILITA’.

6 INTERROGAZIONI 247 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI SULLA RICHIESTA FATTA DAL SINDACO DE MOSSI ALLE CONTRADE DI FORMARE RAGAZZI PER FARE GLI STEWARD PER IL PALIO.

7 INTERROGAZIONI 4 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL’ APPLICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

8 INTERROGAZIONI 5 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL VIGILE DI QUARTIERE.

9 INTERROGAZIONI 6 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERNO A PORTA ROMANA.

10 INTERROGAZIONI 7 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI PROBLEMI CHE SI VERIFICANO NELLA ZONA DI VIA VIVALDI E NELLE VIE LIMITROFE E L’UTILIZZO DEL DISTRETTO DI SANTA CHIARA.

11 INTERROGAZIONI 8 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI SICUREZZA E DECORO DI VIA PANTANETO.

12 INTERROGAZIONI 13 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI VIABILITA’ E SICUREZZA DELLA ZONA DI COSTALPINO.

13 INTERROGAZIONI 15 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AI RISCHI DELLE “LANTERNE VOLANTI” NEI CONFRONTI DEL PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

14 INTERROGAZIONI 21 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL RIPRISTINO CENTRO DI QUARTIERE DI ISOLA D’ARBIA.

15 INTERROGAZIONI 23 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA STRADA CASSIA SUD IN LOCALITA’ CORONCINA.

16 INTERROGAZIONI 24 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA’ NEL CENTRO STORICO DI SIENA.

17 INTERROGAZIONI 30 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA BARBARA MAGI SULLA SITUAZIONE DEI PERMESSI/POSTEGGI ZTL PISPINI/ROMANA.

18 INTERROGAZIONI 32 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DELLA BANCA MPS.

19 INTERROGAZIONI 41 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI PROBLEMI RELATIVI ALLA “Y” STORICA.

20 INTERROGAZIONI 42 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO A COME IL COMUNE DI SIENA SI PREPARA PER IL REDDITO DI CITTAZINANZA.

21 INTERROGAZIONI 43 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLE PROSPETTIVE DELLA SEDE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MONNA AGNESE”.

22 MOZIONE 199 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.

23 MOZIONE 241 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL’ADOZIONE DELLA “CARTA DI AVVISO PUBBLICO” DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI SIENA.

24 MOZIONE 16 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI, FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSANDRA BAGNOLI, MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE DELLA CINTA MURARIA NEL TRATTO PORTA TUFI/ORTO DEI PECCI.

25 MOZIONE 17 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA ELEONORA RAITO, ANNA MASIGNANI, PAOLO SALVINI, ANDREA PIAZZESI, DAVIDE DORE, FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO FORZONI, MARIA CONCETTA RAPONI, ALESSANDRA BAGNOLI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UNA TARGA O CIPPO COMMEMORATIVO IN RICORDO DEI MARTIRI DELLE FOIBE.

26 MOZIONE 18 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.

27 MOZIONE 20 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO A SIENA.

28 MOZIONE 26 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI, ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O DI UN CENTRO CIVICO ALLA MEMORIA DI ORIANA FALLACI.

29 MOZIONE 27 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA EMERGENZA NEXI E PAYCARE.