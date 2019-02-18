Il Consiglio comunale si riunisce il 21 febbraio

SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno 21/02/2019 alle ore 9,00 per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
|N.
|Tipologia
|NR
|Anno
|1
|APPROVAZIONE VERBALI
|36
|2019
|APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (30/01/2019).
|2
|COMUNICAZIONI
|37
|2019
|COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
|3
|INTERROGAZIONI
|216
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL’APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.
|4
|INTERROGAZIONI
|240
|2018
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI IN CORSO PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA SAFFI.
|5
|INTERROGAZIONI
|246
|2018
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI VIA RUTILIO MANETTI E SUL PIANO DELLA MOBILITA’.
|6
|INTERROGAZIONI
|247
|2018
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI SULLA RICHIESTA FATTA DAL SINDACO DE MOSSI ALLE CONTRADE DI FORMARE RAGAZZI PER FARE GLI STEWARD PER IL PALIO.
|7
|INTERROGAZIONI
|4
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL’ APPLICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.
|8
|INTERROGAZIONI
|5
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL VIGILE DI QUARTIERE.
|9
|INTERROGAZIONI
|6
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERNO A PORTA ROMANA.
|10
|INTERROGAZIONI
|7
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI PROBLEMI CHE SI VERIFICANO NELLA ZONA DI VIA VIVALDI E NELLE VIE LIMITROFE E L’UTILIZZO DEL DISTRETTO DI SANTA CHIARA.
|11
|INTERROGAZIONI
|8
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI SICUREZZA E DECORO DI VIA PANTANETO.
|12
|INTERROGAZIONI
|13
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI VIABILITA’ E SICUREZZA DELLA ZONA DI COSTALPINO.
|13
|INTERROGAZIONI
|15
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AI RISCHI DELLE “LANTERNE VOLANTI” NEI CONFRONTI DEL PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
|14
|INTERROGAZIONI
|21
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL RIPRISTINO CENTRO DI QUARTIERE DI ISOLA D’ARBIA.
|15
|INTERROGAZIONI
|23
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA STRADA CASSIA SUD IN LOCALITA’ CORONCINA.
|16
|INTERROGAZIONI
|24
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA’ NEL CENTRO STORICO DI SIENA.
|17
|INTERROGAZIONI
|30
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA BARBARA MAGI SULLA SITUAZIONE DEI PERMESSI/POSTEGGI ZTL PISPINI/ROMANA.
|18
|INTERROGAZIONI
|32
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DELLA BANCA MPS.
|19
|INTERROGAZIONI
|41
|2019
|INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI PROBLEMI RELATIVI ALLA “Y” STORICA.
|20
|INTERROGAZIONI
|42
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO A COME IL COMUNE DI SIENA SI PREPARA PER IL REDDITO DI CITTAZINANZA.
|21
|INTERROGAZIONI
|43
|2019
|INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLE PROSPETTIVE DELLA SEDE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MONNA AGNESE”.
|22
|MOZIONE
|199
|2018
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.
|23
|MOZIONE
|241
|2018
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL’ADOZIONE DELLA “CARTA DI AVVISO PUBBLICO” DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI SIENA.
|24
|MOZIONE
|16
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI, FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSANDRA BAGNOLI, MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE DELLA CINTA MURARIA NEL TRATTO PORTA TUFI/ORTO DEI PECCI.
|25
|MOZIONE
|17
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA ELEONORA RAITO, ANNA MASIGNANI, PAOLO SALVINI, ANDREA PIAZZESI, DAVIDE DORE, FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO FORZONI, MARIA CONCETTA RAPONI, ALESSANDRA BAGNOLI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UNA TARGA O CIPPO COMMEMORATIVO IN RICORDO DEI MARTIRI DELLE FOIBE.
|26
|MOZIONE
|18
|2019
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.
|27
|MOZIONE
|20
|2019
|MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO A SIENA.
|28
|MOZIONE
|26
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI, ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O DI UN CENTRO CIVICO ALLA MEMORIA DI ORIANA FALLACI.
|29
|MOZIONE
|27
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA EMERGENZA NEXI E PAYCARE.
|30
|MOZIONE
|35
|2019
|MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, FRANCESCO MASTROMARTINO, PAOLO SALVINI, ANNA MASIGNANI, ANDREA PIAZZESI, DAVIDE DORE IN MERITO AL RECEPIMENTO NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SIENA DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 (C.D. DECRETO MINNITI), CONVERTITO CON LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48 COME MODIFICATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 132, CHE HA APPORTTO MODIFICHE ALL’ART. 9 DEL CITATO DECRETO 14 DEL 2017.