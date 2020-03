Il 7 marzo modifiche alla viabilità nell’orario di uscite delle scuole

Sarà una giornata importante a causa delle due gare ciclistiche internazionali che si svolgeranno

SIENA. Sabato prossimo, 7 marzo, si svolgeranno due gare ciclistiche internazionali: 14^ Strade Bianche e la 6^ Strade Bianche Women Elite, nell’orario di uscita delle scuole potranno verificarsi disagi nella circolazione veicolare per la chiusura di alcune strade della città.

Le principali vie vietate al transito saranno: strada Regionale 408, strada di Scacciapensieri, delle Tolfe, dei Cappuccini, di Pescaia, via Enrico Berlinguer, Aldo Moro, Achille Sclavo, Fiorentina, di Collinella, Esterna Fontebranda, Fontebranda, viale Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Il disagio interesserà soprattutto i plessi scolastici con sede in via Cesare Battisti e Carlo Pisacane.

I veicoli provenienti da queste scuole diretti verso la zona nord della città, il grossetano o la zona di Sovicille dovranno necessariamente dirigersi verso viale Pietro Toselli e, raggiunto lo svincolo di Ruffolo, prendere la Tangenziale verso Firenze/Grosseto.

La Val d’Arbia sarà raggiungibile dalla direttrice Toselli, traversa Romana-Aretina, strada della Fonte Murata, Isola d’Arbia. Naturalmente occorrerà seguire lo stesso itinerario, in direzione opposta, per avvicinarsi a via Cesare Battisti e Carlo Pisacane.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, dedicati agli studenti, saranno nella consueta area del sovrappasso di Pescaia prima delle ore 12, dove attenderanno fino al termine delle lezioni. Gli autobus, una volta ripartiti, potranno riportare ritardi durante il percorso.

I trasporti privati, invece, potranno raggiungere le strutture scolastiche senza particolari problemi prima delle ore 12, dopo questo orario, è necessario seguire le indicazioni precedenti.