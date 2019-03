Il 30 marzo “Giardininfiaba”, primo di tre incontri agli Intronati

Si inizia con Mignolina di Hans Christian Andersen, a cura di Topi Dalmata

SIENA. Primo appuntamento di “GIARDININFIABA”, la rassegna di tre incontri dedicata al diritto alla tradizione e alla lettura, all’interno del calendario “Giardini Segreti”, e rivolta ai bambini, dai 3 ai 10 anni.

Si inizia con Mignolina di Hans Christian Andersen, a cura di Topi Dalmata, in programma per sabato prossimo, 30 marzo alle ore 11, negli spazi della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 3).

Le avventure della piccolissima protagonista introdurranno i bambini in un mondo fantastico pieno di insidie ma anche di meravigliose sorprese. Seguirà laboratorio.

La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.

Il calendario completo degli appuntamenti di “Giardini Segreti”, che dureranno fino al prossimo mese di maggio, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it.