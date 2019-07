Interventi di lavori edili causeranno un divieto di transito dalle ore 10 alle ore 15,30

SIENA. Per l’effettuazione di lavori edili con veicolo dotato di piattaforma aerea mobile, il prossimo 24 luglio, dalle ore 10 alle ore 15,30, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. In particolare, divieto di transito in via del Rialto e senso unico di marcia verso l’intersezione con Salicotto nel vicolo della Fortuna, tra vicolo della Manna e vicolo del Contradino (compreso).