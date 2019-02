Guasto al Cup: possibili disagi per i cittadini

I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema

SIENA. Possibili disagi per gli utenti a causa di un guasto tecnico che interessa da stamattina il sistema che gestisce il call center del CUP (0577 767676), per le prenotazioni per le aziende sanitarie della provincia di Siena. La Asl Toscana sud est ha richiesto l’intervento tecnico, tuttora in corso, per ripristinare il regolare funzionamento prima possibile.

L’Azienda si scusa per eventuali disservizi e ricorda che è possibile prenotare le prestazioni sanitarie anche recandosi agli sportelli CUP nei presidi Asl o per posta elettronica compilando il format al seguente link: http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/cosa-fare-per/prenotare-visite-ed-esami/ambito-senese/prenotare-visite-ed-esami-tramite-posta-elettronica.