Giornata di sciopero venerdì 10 maggio: possibili disagi all’Ausl

SIENA. E’ proclamato, per l’intera giornata di venerdì 10 maggio, lo sciopero nazionale dei dipendenti pubblici di tutti i comparti del

pubblico impiego, indetto dall’associazione sindacale USB P.I.

Pertanto, nella giornata di venerdì prossimo potrebbero verificarsi disagi per gli utenti dei servizi dell’Ausl Toscana sud est nelle

province di Siena, Arezzo e Grosseto.

L’Azienda si scusa per eventuali disservizi non imputabili alla propria volontà. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali e di emergenza-urgenza.