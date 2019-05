Giochi della chimica: la premiazione dei vincitori nella sala delle Lupe

Appuntamento alle ore 10 del 18 maggio con una lezione di Riccardo Basosi

SIENA. Sabato 18 maggio alle ore 10.00, nella Sala delle Lupe, in Piazza del Campo, si svolgerà la premiazione degli alunni vincitori della fase regionale dei Giochi della chimica che si è svolta il 4 di questo mese presso l’IIS “Tito Sarrocchi”

La cerimonia di chiusura prevede una lezione tenuta dal docente universitario Riccardo Basosi dal tema: “Energia e cambiamenti climatici” e la consegna dei premi ai 12 vincitori 3 per ogni categoria di concorso, più tre per il concorso grafico. Alla consegna dei premi seguirà una visita delle sale del Palazzo Pubblico e quindi, a finire, un brindisi nella Loggia dei Nove.

Gli autori dei bozzetti che si sono selezionati ai primi tre posti del Concorso grafico- Giochi della chimica 2019 sul tema: “La tavola periodica degli elementi. 150 e non li dimostra” sono:

1 classificato: Francesco Lemmi, Istituto di Istruzione Superiore Tito Sarrocchi di Siena, classe 2H, docente Prof. Giambattista Abate

2 classificato: Rossella Torrusio, Istituto di Istruzione Superiore Angelo Poliziano di Montepulciano (Siena), classe IV sez. C, docente Prof. Silvia Batani

3 classificato: Martina Gelsi, Liceo Artistico Magiotti di Montevarchi (Arezzo) classe III LAM, docente Prof. Marco Stefano Azzoni.

Di seguito i risultati delle prove valide per le selezioni regionali dei giochi della chimica 2019.

Si sono classificati nei primi tre posti per la classe A (biennio Liceo e biennio Istituto) rispettivamente gli studenti

1° Matteo Vannini dell’IIS Tullio Buzzi di Prato (professoressa Cristina Brucellaria)

2° Christian Alessandro Nocchi dell’IIS Agnolo Poliziano di Montepulciano (professoressa Silvia Batani)

3° Alessandro Borghesi dell’Enrico Fermi di Cecina (professoressa (Patrizia Pilegi)

per la classe B (triennio non di Specializzazione in Chimica)

1° Federico Fidanza del Leonardo da Vinci di Firenze (professoressa Dina Natarelli)

2° Ernesto Sangiorgio del Filippo Pacini di Pistoia (professoressa Alessandra Sforzi)

3° Lapo Caiani del Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (professor Claudio Zardo)

la studentessa:

Diletta Risorti del Liceo Scientifico F.Redi di Arezzo (professoressa Paola Magrini) classificata al 5 posto, riceve un premio speciale, da parte del Direttivo SCI Toscana, per la migliore posizione ottenuta da una studentessa (lo scopo del premio è quello di incoraggiare le studentesse ad accostarsi alle discipline STEM- Science Technology Engineering and Mathematics- ed in particolare alla chimica)

per la classe C (Triennio di Specializzazione)

1° Enrico Bolognesi, IIS Tullio Buzzi di Prato (professoressa Graziana Bagni)

2° Matteo Fiaschi, IIS Tullio Buzzi di Prato

3° Francesco Tartoni, IIS Tullio Buzzi di Prato

Sabato saranno quindi premiati questi dieci studenti oltre ai tre risultati vincitori del concorso grafico. Per l’istituto Sarrocchi di Siena saranno presenti i docenti del Dipartimento di Chimica che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione: proff.sse Antonella Coli, Loretta Baiocchi, Emy Pulsinelli, Massimo Pascuzzo, Giovanna Miraglia e D’Ercole Mariangela. Inoltre, non potrà mancare il docente di Materie Artistiche dell’alunno vincitore del I premio del Concorso grafico: prof. Giambattista Abate ed una rappresentanza di compagni di classe. Parteciperanno infine all’evento due classi della Specializzazione di Chimica: la 3^A Chimica e la 3^C Chimica a fronte di tutti gli studenti del Sarrocchi che il 4 maggio hanno registrato ed accolto i 450 alunni provenienti da 51 Scuole toscane.