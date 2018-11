Gazebo FdI contro la violenza sulle donne

SIENA. Domenica 25 novembre il Coordinamento di Siena di Fratelli d’Italia ed Dipartimento Tutela vittime del Partito di Giorgia Meloni sarà presente in piazza per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ribadire l’impegno di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

“Sottolineiamo l’importanza di una cultura e di un’educazione basata sul rispetto della persona e la centralità della collaborazione tra enti, istituzioni scolastiche e associazioni sul territorio per il contrasto della violenza in ogni sua forma”, dicono Lorenzo Rosso, coordinatore di Siena di Fratelli d’Italia, Alessia Pannone, responsabile del Dipartimento Tutela Vittime e Maria Concetta Raponi, consigliere comunale di Siena di FDI, organizzatori degli eventi programmati.

“E’ essenziale la diffusione di una cultura che veda un sano equilibrio dei legami fra i sessi che viene generata in primis nell’ambito del nucleo sociale fondamentale che è la famiglia. Inoltre, ci impegnamo nel sostenere la denuncia della violenza subita ricordando che sul territorio nazionale vi sono strutture sanitarie e centri antiviolenza; la vittima ha diritto ad una assistenza legale gratuita e che nel caso di una madre con figli questa può rivolgersi ad operatori socio- sanitari per il collocamento in comunità. E’ determinante allo stesso tempo la legislazione sul fenomeno e promuoviamo la proposta di legge del nostro presidente Giorgia Meloni sulla modifica dell’art. 90 del codice penale che prevede l’obbligo di fornire adeguata informazione alla vittima sulla cessazione della scarcerazione o della misura di sicurezza nei confronti dell’autore di crini violenti.

Ribadiamo la necessità della certezza e dell’effettività della pena per chi commette reati atroci e violenti e l’affermazione della cosiddetta “giustizia riparativa”.

Anche sul nostro territorio la tutela delle donne è fondamentale e non saranno mai lasciate sole. Per questo motivo in seno alla Commissione pari opportunità del Comune di Siena la consigliera Maria Concetta Raponi ha sottolineato il fondamentale lavoro che quotidianamente svolgono tutte le associazioni che operano sul territorio e quanto sia importante che la casa Rifugio per donne vittime di violenza venga riaperta a Siena. Così come sia necessario incentivare e favorire progetti di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado che coinvolgano anche le famiglie per contrastare efficacemente la violenza di genere.

Un gazebo informativo su questo tema sarà allestito da Fratelli d’Italia di Siena in Piazza della Posta, domenica pomeriggio.