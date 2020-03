SIENA. Il Comune di Siena e la Siena Parcheggi S.p.A. comunicano che per le oggettive difficoltà ed esigenze della popolazione costretta a recarsi in modo continuativo all’ospedale delle Scotte per le note esigenze sanitarie hanno concordemente deciso che per tutto il mese di marzo e fino al 3 aprile i posteggi dell’ospedale (Fast Park e Eliporto) saranno accessibili gratuitamente 24 ore su 24.