Festività di Natale: variazioni nell’apertura di uffici e servizi Asl nel senese

SIENA. In occasione delle festività natalizie alcuni servizi della Asl Toscana sud est nella provincia di Siena resteranno chiusi al pubblico o ridurranno l’orario di attività. Ecco in dettaglio tutte le variazioni.

Il CUP telefonico (0577 767676) martedì 31 dicembre chiuderà alle 14.

Zona Senese – Il 24 e 31 dicembre il Poliambulatorio di via Pian d’Ovile chiuderà alle 14. Il Consultorio Familiare a Siena resterà aperto anche nei giorni pre-festivi fino alle 14; il Consultorio Giovani di Siena sarà chiuso dal 24 dicembre al 7 gennaio.

Venerdì 27 dicembre resteranno chiusi il Centro Direzionale di piazzale Rosselli, l’Ufficio Protesi e l’Ufficio Astensione anticipata per maternità presso il poliambulatorio di Via Pian d’Ovile.

Zona Val d’Elsa – Nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre chiusura sportelli CUP dell’ospedale di Campostaggia e del presidio di San Gimignano.

Dipartimento Prevenzione – il 24 e il 31 chiusura pomeridiana dei servizi e attivazione della reperibilità pre-festiva, se prevista. Venerdì 27 dicembre saranno effettuate solo le attività di Medicina dello Sport presso il presidio di Ruffolo.

Libera Professione – 24 e 31 dicembre chiusura degli sportelli di prenotazione.

Farmacia di Continuità (punti ospedalieri per la consegna diretta dei farmaci):

– Ospedale Nottola : 30 dicembre aperta fino alle ore 13.30; 31 dicembre chiusa. Dal 2 gennaio aperta con orario consueto ( dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 16 )

– Ospedale Campostaggia : chiusura per inventario il 2 e 3 gennaio. In questi giorni gli utenti possono rivolgersi alla Farmacia di Continuità presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena.

– Azienda Ospedaliera Universitaria Senese : chiusura per inventario il 30 e 31 dicembre. In questi giorni gli utenti possono rivolgersi alla Farmacia di Continuità presso l’ospedale di Campostaggia (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 16).

Salute Mentale Infanzia Adolescenza – I servizi sospenderanno l’attività pomeridiana il 24 ed il 31 dicembre, in concomitanza con la chiusura del poliambulatorio di Via Pian d’Ovile. Venerdì 27 dicembre chiusura dei servizi per l’intera giornata. Nelle singole sedi zonali sarà comunque attiva una segreteria telefonica per informazioni utili all’utenza.