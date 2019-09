Festa de L’Unità al Circolo Due Ponti il 13 e 14 Settembre

Il programma completo

SIENA. Sono state settimane difficili quelle che hanno seguito la crisi di governo aperta in piena estate dall’ormai ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini e quello che si è chiuso è uno dei peggiori governi della storia repubblicana. Adesso si prova a voltare pagina, adesso il PD è di nuovo al governo, e questa è per noi una grande occasione per cambiare l’Italia.

Dobbiamo essere all’altezza della sfida. Non sarà facile ma noi vogliamo provarci per il bene del Paese. Il Partito Democratico di

Siena vuole essere protagonista di questa svolta. Come ci organizzeremo nei prossimi mesi e quali saranno i temi che porteremo ai tavoli di discussione nazionale? Lavoro, sviluppo, equità sociale, sostenibilità ambientale, diritti, per citarne alcuni tra i più importanti. Parleremo di questo insieme anche all’On. Pier Carlo Padoan e ad altri ospiti della Festa dell’Unità che abbiamo organizzato il 13 e 14 Settembre al Circolo dei “Due Ponti”. In allegato il programma completo della festa.

