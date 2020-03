Enel al lavoro sulla bassa tensione in centro a Siena

SIENA, E-Distribuzione domani, martedì 10 marzo, effettuerà lavori di potenziamento su una porzione molto circoscritta di rete elettrica di bassa tensione a Siena, con particolare riferimento alla zona del centro compresa tra via Banchi di Sopra, via Pantaneto, via del Porrione e vie limitrofe.

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia, sostituiranno cinque morsettiere danneggiate ed installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica, potenziando anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata in quella porzione di centro.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani (martedì 10 marzo) dalle ore 9:00 alle 16:00 (orario cautelativo, possibile conclusione anticipata): grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta ad un gruppo di utenze nel modo seguente: via Banchi di Sopra civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) civ. 52, 63, da 67 a 71, 77, 81; via Pantaneto civ. 8, 12, 16, da 24 a 34, da 38 a 42, 3, da 7 a 31, da 31/a a 31/b; via Rinaldini civ. da 1 a 3; v.co Magalotti civ. da 2 a 6, sn (senza numero); via del Porrione civ. da 47 a 49; piazza Logge del Papa civ. 4, 5; via Follonica civ. 3.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nell’area interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, l’intervento potrebbe essere rinviato.