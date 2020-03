“Eart Hour Wwf 2020”: Siena si spegne per la lotta ai cambiamenti climatici

Per un'ora, il 28 marzo, simbolico oscuramento della città. E, nello stesso giorno, si illumina di giallo la fontana di San Prospero per il WorldWide Endomarch

SIENA. Il 28 marzo Siena spegne le luci e “accende i riflettori” sulla lotta ai cambiamenti climatici sostenendo l’iniziativa del WWF “Earth Hour WWF 2020” per la riduzione delle emissioni climalteranti. Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sulla fragilità del nostro Pianeta, che vedrà lo spegnimento per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30, della luce delle abitazioni di tutti quei cittadini che vorranno aderire all’iniziativa.

L’Amministrazione, nella stessa giornata, illuminerà la Fontana di San Prospero di colore giallo per il WorldWide Endomarch, l’appuntamento teso a sensibilizzare la popolazione sulla conoscenza della malattia dell’endometriosi.