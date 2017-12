Due giorni di senso unico a Costalpino

Necessari per u intervento tecnico sulle linee telefoniche

SIENA. Allo scopo di consentire un intervento tecnico di Telecom Italia per l’implementazione di una rete in fibra ottica in località Costalpino, dalle ore 20 di domani, mercoledì 5, fino alle 17 di giovedì 6, la Polizia Municipale ha disposto il senso unico alternato in Strada Statale 73 Ponente, nel tratto compreso fra il civico 94 e l’intersezione con via Valeri.

Il flusso veicolare sarà regolato con impianto semaforico e con l’ausilio di movieri nelle fasce di punta per i 50 metri lineari interessati dai lavori.