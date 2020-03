De Mossi: “Non dimenticate la nuova autocertificazione”

SIENA. Per contenere, al massimo, il pericolo di contagio da Covid-19 il sindaco Luigi De Mossi, ricorda a tutti i cittadini che anche per spostarsi all’interno del territorio comunale è necessario l’ultimo modello dell’autocertificazione da compilarsi indicando il luogo da cui ci si deve spostare, quello in cui si intende recarsi, i motivi e le ragioni (che potranno essere verificate dalla Municipale e dalle Forze dell’ordine), che giustificano lo spostamento e che devono avere carattere di necessità, urgenza, o per recarsi al proprio lavoro.