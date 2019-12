Dal 9 al 13 dicembre interventi di manutenzione sul segnale tv

SIENA. Dal prossimo 9 dicembre, i tecnici Telecom continuano gli interventi di manutenzione migliorativa della rete cablata (HFC) che trasporta il segnale TV nelle case dei cittadini senesi. I lavori fanno parte di un programma di sostituzione di tutti i Fiber Node della rete con apparati più moderni con la possibilità di monitoraggio da remoto che permetterà la segnalazione degli eventuali guasti in tempo reale. Per consentire i lavori, di norma effettuati tra le ore 8 e le 17, sarà temporaneamente sospesa la ricezione televisiva nelle zone sottostanti.

Lunedì 9 dicembre: via Camollia, Costa Paparoni, vicolo della Magione, vicolo di Malizia, via Fontegiusta, via Campansi, via del Pignattello, via dei Gazzani, via del Romitorio, viale Franci, La Lizza. Martedì 10: via delle Cerchia, via delle Sperandie, Pian dei Mantellini, via Beccarini Crescenzi, via privata Pallini, via Girolamo Gigli, Strada di Certosa , via dei Pispini. Mercoledì 11 via Aretina, via Vivaldi, Strada di Sant’Eugenia, via dei Pispini, via Girolamo Gigli, via di Santa Chiara. Giovedì 12 via Taddeo di Bartolo, via Duccio di Boninsegna, via Federighi, via Giovanni di Paolo, via Matteo di Giovanni, via del Vecchietta, via S. Martini, via Lippo Memmi, via Maitani, via Francesco di Valdambrino, via Lorenzetti, via Vanni. Venerdì 13 viale Sardegna, via S. Martini, via B. Peruzzi, Largo Sassetta.